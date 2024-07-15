Умер актер из сериала «Дальнобойщики» Юрий Кузьменко

Актер, сценарист и режиссер Юрий Кузьменко скончался на 76-м году жизни. Об этом в Telegram-канале сообщил Союз кинематографистов России.





Юрий Кузьменко появился на экране в 1974 году. Тогда актер сыграл в фильме Инессы Селезневой «Ваши права?». В творческой биографии Кузьменко насчитывается 35 ролей. Актер известен по ролям в таких картинах, как «Берегите женщин», «Рейс первый, рейс последний», «Битва за Москву», «Неустановленное лицо», «Трагедия века» и других.





Кузьменко также играл в сериалах. Один из них – «Дальнобойщики». Срежиссировал 20 проектов.





Будущий актер появился на свет 25 мая 1949 года в Харькове. В 1972-м поступил в ГИТИС. После окончания вуза пять лет работал в Кишиневе в театре киноактера при студии «Молдова-фильм». Позднее уехал в Одессу, где служил местному драмтеатру. Затем он поступил во ВГИК на режиссуру (мастерская Юрия Озерова).









Фото: YouTube