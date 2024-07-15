Большой театр впервые в новейшей истории побывал в Кирове с гастролями

15.07.2024
Артисты Большого театра (ГАБТ) впервые в новейшей истории выступили в Кирове в рамках двухдневных гастролей. Минкультуры России опубликовало фотографии с события.
Гастроли прошли на сцене Кировского драмтеатра. Выступления приурочены к празднованию 650-летия города.
Зрителям представили
фрагменты из «Спящей красавицы» и «Лебединого озера», импрессионистскую миниатюру «Лебедь» и танцевальную драму героев «Мастера и Маргариты». Ансамбль солистов оперной труппы и оркестр исполнили шедевры Петра Чайковского и Николая Римского-Корсакова.
Ранее стартовали гастроли
Хора Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга в Китае. Коллектив принимает участие в XVII Китайском международном хоровом фестивале. В КНР артисты выступят с серией концертов.
Фото: Минкультуры России / Telegram-канал