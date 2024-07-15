Не стало режиссера Наны Згуриди

Режиссер игрового и научно-популярного кино Нана Згуриди (Клдиашвили) умерла на 87-м году жизни. Об этом сообщил Союз кинематографистов России.





На сайте объединения отмечается, что Згуриди была также сценаристом, заслуженным деятелем искусств РФ.





«Приносим соболезнования родным и близким Наны Георгиевны», — говорится в сообщении.





Режиссер родилась 6 июля 1938 года в Тбилиси. Згуриди работала на киностудии «Центрнаучфильм», выступала постановщиком и автором сценариев ряда научно-популярных фильмов, включая картины «Почта. Страницы истории» и «В саваннах и джунглях Африки». Работала вместе с кинорежиссером Александром Згуриди над лентами «Лиза и Элиза», «Балерина», «Собачье счастье», «В дебрях, где реки бегут» и другими проектами.









Фото: Pixabay.com