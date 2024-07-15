Более 8 тысяч человек собрались в музее «Тарханы» на поэтическом празднике

Поэтический праздник в Государственном Лермонтовском музее-заповеднике «Тарханы» собрал более 8 тысяч гостей. Мероприятие прошло в год 210-летия писателя и 85-летие ГМЗ.





Событие состоялось под девизом «Лермонтову было подвластно все». У памятника поэту весь день звучали его стихи на разных языках мира в исполнении сотрудников Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы.





С террасы музея-усадьбы звучали скрипка и саксофон. В классной гостей экзаменовали по старинным учебникам. В рамках праздника состоялся бал в костюмах XIX века. Музыкальным подарком для зрителей стало выступление худрука Башкирского государственного театра оперы и балета Аскара Абдразакова.





Главные события прошли на большой поляне у Барского пруда. Писатели Юрий Поляков и Максим Замшев прочитали свои произведения и ответили на вопросы.









Фото: YouTube