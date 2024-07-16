Музеи Московского Кремля представили «Серебряные сокровища Омана»

16.07.2024
В выставочном зале Патриаршего дворца Музеев Московского Кремля открылась выставка «Серебряные сокровища Омана».
Выставка, созданная совместно с Национальным музеем Султаната Оман, представляет незнакомый и завораживающий мир традиционной культуры Омана.
В экспозиции представлены созданные из драгоценного металла парадные кинжалы, пояса, амулеты, ювелирные украшения, мемориальные вещи выдающихся личностей в истории Омана. Посетители могут увидеть костюм шейха сэра Мбарака бин Али аль-Хинави, который являлся главным представителем султана Занзибара в прибрежных регионах Восточной Африки и был известен как историк и исследователь культуры суахили, а также личные вещи и украшения принцессы Сайиды Сальмы бинт Са’ид аль-Буса’иди.
Посетить выставку можно до 29 сентября.
Фото: t.me/mincultrussia