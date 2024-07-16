Музеи Московского Кремля представили «Серебряные сокровища Омана»

В выставочном зале Патриаршего дворца Музеев Московского Кремля открылась выставка «Серебряные сокровища Омана».



Выставка, созданная совместно с Национальным музеем Султаната Оман, представляет незнакомый и завораживающий мир традиционной культуры Омана.



В экспозиции представлены созданные из драгоценного металла парадные кинжалы, пояса, амулеты, ювелирные украшения, мемориальные вещи выдающихся личностей в истории Омана. Посетители могут увидеть костюм шейха сэра Мбарака бин Али аль-Хинави, который являлся главным представителем султана Занзибара в прибрежных регионах Восточной Африки и был известен как историк и исследователь культуры суахили, а также личные вещи и украшения принцессы Сайиды Сальмы бинт Са’ид аль-Буса’иди.



Посетить выставку можно до 29 сентября.









Фото: t.me/mincultrussia