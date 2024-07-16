В Москве открылся фестиваль «Театральный бульвар»

Фестиваль «Театральный бульвар» стартовал в Москве. Мероприятия продлятся до 11 августа.





Руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин указал, что сегодня был старт фестивалю «Театральный бульвар», который будет проходить на семи бульварах с разной программой. Он продлится почти целый месяц – 28 дней. За это время гости и жители столицы смогут насладиться богатой программой.





Фурсин сообщил, что в мероприятии примут участие около тысячи артистов, среди которых есть известные имена. В рамках события пройдут спектакли на различных площадках, а также образовательные мероприятия.





Председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков отметил в разговоре с представителями СМИ, что Москва считается самым театральным городом в мире. Он выразил надежду, что фестиваль привлечет зрителей в театры.





«Это мечта и Союза театральных деятелей, чтобы как можно больше людей выбирали себе то, что им по вкусу», — отметил глава СТД.





Площадки фестиваля будут работать ежедневно. Любители театра смогут посещать открытые репетиции, мастер-классы и креативные лаборатории в будние дни, а на выходных им будут представлены спектакли на сценах. Организатором мероприятия выступает департамент культуры Москвы в рамках проекта «Лето в Москве».









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