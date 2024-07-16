Российский экологический оператор предложил разработать стандарты продвижения экологической повестки в кино

Российский экологический оператор (РЭО) обратился к Министерству культуры России с предложением о разработке стандартов продвижения экологической повестки в отечественном кино, передает пресс-служба РЭО.



В РЭО отметили, что развитие экономики замкнутого цикла требует непосредственного участия граждан в раздельном сборе и сортировке бытовых отходов.



«Необходимо методически и доступно доносить до людей стандарты и принципы их участия в построении устойчивой экономики, обучать базовым навыкам обращения с отходами. Такая задача стоит и перед российским кинематографом», — сказал глава РЭО Денис Буцаев.



Руководитель напомнил, что в социальных роликах РЭО уже принимали участие узнаваемые актеры. Совместно с Первым каналом РЭО снял документальный фильм об экономике замкнутого цикла. В число приоритетных тем для освещения в кино Министерство культуры ранее включило тему, связанную с экологией, — «Бережное отношение к природе страны, экономика замкнутого цикла».









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