В Южно-Сахалинске прошел первый оперный фестиваль «Перепись населения»

Автором и организатором фестиваля стал Владислав Крылов.
В РЭО отметили, что развитие экономики замкнутого цикла требует непосредственного участия граждан в ...
Это первая выставка, созданная совместно с Национальным музеем Султаната Оман.
Рудницкий отдал 50 лет творческой деятельности «Ленкому».
Лента расскажет о быте и культуре республики.
Автором и организатором фестиваля стал Владислав Крылов.
В РЭО отметили, что развитие экономики замкнутого цикла требует непосредственного участия граждан в ...
Это первая выставка, созданная совместно с Национальным музеем Султаната Оман.
Рудницкий отдал 50 лет творческой деятельности «Ленкому».
Лента расскажет о быте и культуре республики.
Программа охватит 28 дней.
Мероприятие состоится в рамках проекта «Кириллица на улице».
Знаменитому композитору 9 ноября исполняется 95 лет.
Президент России также выразил уверенность в том, что форум пройдет на высоком уровне.
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Звание народного артиста знаменитому басу присвоил президент республики Аслан Бжания.
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Артисты вышли на сцену Кировского драмтеатра к 650-летию города.
Продюсер и гендиректор All Media Company Георгий Шабанов сообщил, что первый фильм только предваряет...
16.07.2024