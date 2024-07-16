В Южно-Сахалинске прошел первый оперный фестиваль «Перепись населения»

В Южно-Сахалинске состоялся первый оперный фестиваль «Перепись населения».



Серия выступлений была посвящена памяти писателя Антона Чехова, передает пресс-служба форума «Остроva».



Концерты прошли в областном центре народного творчества. Автором и организатором фестиваля стал Владислав Крылов, выпускник Всероссийского молодежного форума «Остроvа» платформы «Росмолодежь. События».



На фестивале были представлены новые музыкальные сочинения на произведения Чехова. На конкурс поступило более 50 заявок. В финал вышли 25 музыкантов.









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