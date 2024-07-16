Не стало музыкального руководителя «Ленкома Марка Захарова» Сергея Рудницкого

На 70-м году жизни скончался музыкальный руководитель «Ленкома Марка Захарова», композитор Сергей Рудницкий.



Об этом говорится в сообщении театра, опубликованном в Telegram.



«15 июля 2024 года ушел из жизни музыкальный руководитель нашего театра, народный артист России, лауреат театральных премий, композитор, аранжировщик, руководитель легендарного ансамбля „Аракс“ Сергей Анатольевич Рудницкий», — сообщили в театре.



В учреждении сообщили, что Рудницкий отдал 50 лет творческой деятельности «Ленкома», он написал музыку к спектаклям «Шут Балакирев», Варвар и еретик«, «Женитьба», «Чайка», «Мистификация», «Пер Гюнт», «День опричника» и другим.



Коллеги Рудницкого отметили большой вклад композитора в музыкально-театральное искусство России.



«Блестящий музыкальный и вокальный уровень нашего театра — заслуга Сергея Анатольевича Рудницкого. Яркий музыкант, бессменный участник многих спектаклей, друг и учитель, он навсегда останется в наших сердцах и в истории любимого театра», — указано в сообщении.









Фото: t.me/teatrlenkom