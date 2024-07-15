Владимир Путин пожелал успехов участникам фестиваля «Хибла Герзмава приглашает»

Президент России Владимир Путин пожелал успехов и самых добрых впечатлений участникам, организаторам и гостям музыкального фестиваля «Хибла Герзмава приглашает». Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.





Глава государства выразил уверенность, что форум пройдет на высоком уровне, оставит добрые, незабываемые впечатления, а также будет содействовать развитию международного гуманитарного сотрудничества. По его словам, фестиваль с каждым годом расширяет творческие и географические границы, обогащает культурную жизнь России и ряда зарубежных стран.





«Центром нынешнего музыкального праздника вновь станет столица Абхазии - гостеприимный Сухум», — отметил Путин.





Президент не забыл добавить, что на сценических площадках и концертных залах города выступят солисты знаменитых оперных театров, талантливые исполнители, дирижеры, прославленные симфонические оркестры, известные джазовые коллективы, которые являются давними друзьями основательницы фестиваля – народной артистки России Хиблы Герзмавы.





Мероприятие открывается в Сухуме 15 июля. Перед зрителями в этот вечер выступают Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра.









Фото: Kremlin.ru