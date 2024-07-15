Более 200 тысяч человек посетили VK Fest

Рекордные 205 тысяч человек посетили музыкальных фестиваль VK Fest, который прошел в пяти городах России. Об этом говорится на странице мероприятия «ВКонтакте».





По данным организаторов, за 1,5 месяца трансляции собрали свыше 22,5 миллиона просмотров. Так, VK Fest установил новый рекорд по России.





Фестиваль объединил на сценах 277 артистов. Зрители смогли посетить 161 развлекательную зону. Программа VK Fest открылась 1 июня в Уфе. Затем событие добралось до Красноярска и Сириуса. Фестиваль отгремел в Санкт-Петербурге, чтобы завершиться в Москве в парке «Лужники».





Ранее стало известно, что VK Fest побил собственный рекорд выступающих артистов. Достижение вошло в Книгу рекордов России.









Фото: YouTube