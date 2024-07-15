VK Fest побил собственный рекорд выступающих на фестивале артистов

VK Fest побил собственный рекорд выступающих на фестивале артистов

15.07.2024

Фестиваль VK Fest побил собственный рекорд выступающих артистов прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе VK.

Фестиваль объединил в Уфе, Красноярске, Сириусе, Санкт-Петербурге и Москве 277 артистов. Организаторы приготовили для зрителей 161 развлекательную зону.

«Достижения были зафиксированы в Книге рекордов России», — уточнили представители VK.

В пресс-службе пояснили, что в сравнении с 2023 годом количество артистов увеличилось на 102. В развлекательных зонах гостям предлагались спортивные активности, игры, мастер-классы, квесты, технологические новинки, бьюти-станции, интерактивы от продуктов VK и спонсоров события. Заключительный день фестиваля состоялся в Москве 14 июля.


Фото: YouTube