VK Fest побил собственный рекорд выступающих на фестивале артистов

Фестиваль VK Fest побил собственный рекорд выступающих артистов прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе VK.





Фестиваль объединил в Уфе, Красноярске, Сириусе, Санкт-Петербурге и Москве 277 артистов. Организаторы приготовили для зрителей 161 развлекательную зону.





«Достижения были зафиксированы в Книге рекордов России», — уточнили представители VK.





В пресс-службе пояснили, что в сравнении с 2023 годом количество артистов увеличилось на 102. В развлекательных зонах гостям предлагались спортивные активности, игры, мастер-классы, квесты, технологические новинки, бьюти-станции, интерактивы от продуктов VK и спонсоров события. Заключительный день фестиваля состоялся в Москве 14 июля.









Фото: YouTube