В Туве приступили к съемкам фильма по книге классика тувинской литературы

Лента расскажет о быте и культуре республики, рассказал режиссер-постановщик и сценарист проекта Виталий Петров.По словам Петрова, для тувинцев «Повесть о светлом мальчике» — одно из любимых произведений.«Фильм будет приурочен к 80-летию добровольного вхождения Тувинской Народной Республики в состав СССР, которое отмечается в 2024 году. Снимать мы будем в Туве, закончить съемочный процесс должны до конца года», — приводит агентство слова режиссера.По словам Петрова, главные роди в фильме сыграют местные актеры, а также столичные. Лента снимается при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.