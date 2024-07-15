Появились первые кадры фильма «Анора» с Юрой Борисовым и Марком Эйдельштейном

Главную роль в фильме сыграла Майки Мэдисон.
Смотр откроется 24 июля.
Фестивали начнутся 17 июля.
Звание народного артиста знаменитому басу присвоил президент республики Аслан Бжания.
Режиссеру было 86 лет.
Главную роль в фильме сыграла Майки Мэдисон.
Смотр откроется 24 июля.
Фестивали начнутся 17 июля.
Звание народного артиста знаменитому басу присвоил президент республики Аслан Бжания.
Режиссеру было 86 лет.
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