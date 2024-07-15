Появились первые кадры фильма «Анора» с Юрой Борисовым и Марком Эйдельштейном

Вышел первый ролик к фильму-победителю Каннского кинофестиваля «Анора» Шона Бэйкера. Трейлер на YouTube представила студия NEON.





В фильме сыграли Майки Мэдисон, Марк Эйдельштейн и Юра Борисов. По сюжету американская жрица любви решает выйти замуж за сына русского олигарха. Действие картины разворачивается в Бруклине. Родители молодого человека приезжают в Нью-Йорк, чтобы помешать паре быть вместе.





Фильм выйдет в российских кинотеатрах 17 октября. «Анора» завоевала «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале этого года.









Фото: YouTube