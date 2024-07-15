Александра Пахмутова даст юбилейный концерт в КЗ Чайковского 16 сентября

Народная артистка СССР, композитор Александра Пахмутова даст юбилейный концерт «В песне – жизнь моя» в концертном зале имени Чайковского Московской государственной академической филармонии. Вечер состоится 16 сентября.





9 ноября Пахмутовой исполняется 95 лет. Композитор известна как автор знаменитых песен «Мелодия», «Команда молодости нашей», «До свидания, Москва!» и еще 400 композиций.





«Остается ровно два месяца до моего очередного юбилейного концерта. Вместе с моей командой продолжаем активную подготовку к этому замечательному и важному для меня событию», — поделилась Пахмутова в Telegram-канале.





Согласно данным на сайте филармонии, участниками концерта станут Российский государственный симфонический оркестр кинематографии под руководством Сергея Скрипки, Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной, Московский Синодальный хор, Большой детский хор имени Попова. Тажже на сцену выйдут певцы Иван Гынгазов, Глеб Матвейчук, Василий Ладюк, Сергей Волчков, Семен Антаков, Денис Макаров, Мари Карне, Марк Тишман и другие артисты.









Фото: Сергей Киселев / АГН Москва