«Финист. Первый богатырь» станет трилогией

Продюсер и гендиректор All Media Company Георгий Шабанов сообщил, что первый фильм только предваряет дальнейшие события.«На Новый год мы выходим с фильмом „Финист. Первый богатырь“. Если кто смотрел всю вселенную, то там во второй части появляется Финист — Ясный сокол, и вот теперь он становится главным героем. И это мы тоже планируем как трилогию. Мы планируем развивать эту франшизу», — сказал продюсер на «Горький fest» в Нижнем Новгороде.Первый фильм сказочной вселенной выйдет 1 января 2025 года. Картина расскажет об удалом богатыре Белогорья, который отправляется в путешествие в восточные земли. В актерский состав фильма вошли Кирилл Зайцев, Юлия Пересильд, Елена Яковлева, Федор Добронравов и другие. Режиссер ленты — Дмитрий Дьяченко.