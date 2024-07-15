«Финист. Первый богатырь» станет трилогией

15.07.2024
Создатели сказочного блокбастера «Финист. Первый богатырь» заявили о планах по созданию трилогии, передает «Бюллетень кинопрокатчика».
Продюсер и гендиректор All Media Company Георгий Шабанов сообщил, что первый фильм только предваряет дальнейшие события.
«На Новый год мы выходим с фильмом „Финист. Первый богатырь“. Если кто смотрел всю вселенную, то там во второй части появляется Финист — Ясный сокол, и вот теперь он становится главным героем. И это мы тоже планируем как трилогию. Мы планируем развивать эту франшизу», — сказал продюсер на «Горький fest» в Нижнем Новгороде.
Первый фильм сказочной вселенной выйдет 1 января 2025 года. Картина расскажет об удалом богатыре Белогорья, который отправляется в путешествие в восточные земли. В актерский состав фильма вошли Кирилл Зайцев, Юлия Пересильд, Елена Яковлева, Федор Добронравов и другие. Режиссер ленты — Дмитрий Дьяченко.
Фото: кадр из фильма "Финист. Первый богатырь"