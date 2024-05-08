Представители 14 регионов примут участие в I Всероссийском конкурсе балетмейстерских работ

Хореографы из 14 регионов России станут участниками первого Всероссийского конкурса балетмейстерских работ и исполнительского мастерства «Точка зрения». Мероприятие пройдет в Тамбовской области 11-12 мая.
Координатор проекта Оксана Силакова сообщила ТАСС
, что конкурс состоится в очном и заочном форматах.
«Так, примут участие хореографы из многих регионов: Астраханской, Воронежской, Иркутской, Кемеровской, Курской, Липецкой, Новосибирской, Пензенской, Рязанской, Тамбовской областей, Камчатского и Краснодарского краев, Республики Бурятия, а также Луганской Народной Республики», — уточнила собеседница агентства.
Оценивать работы участников будут в восьми номинациях, среди которых — «Эстрадный танец», «Народный танец» и другие. Жюри уделит особое внимание молодым балетмейстерам, хореографическим спектаклям и номерам военно-патриотической тематики.
В рамках конкурса пройдет круглый стол, где судьи обсудят работы участников и дадут руководителям рекомендации. Также состоится мастер-класс, который проведет режиссер и руководитель образцового художественного коллектива «Театральная студия «Кавардак»» Ирины Кочетовой.
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