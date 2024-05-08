В Минкультуры заявления о выдаче прокатного удостоверения фильму с Ургантом не поступало

«В Минкультуры России не поступало заявления на выдачу прокатного удостоверения для данной картины», — цитирует агентство слова представителя ведомства.Картина «Во сне ты горько плакал» снята по мотивам рассказа Юрия Казакова. Продюсером фильма выступил режиссер Александр Сокуров. Одну из главных ролей в ленте сыграл Иван Ургант.Ранее ряд СМИ сообщили, что фильму Солодникова якобы не выдали прокатного удостоверения.