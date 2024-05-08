В Минкультуры заявления о выдаче прокатного удостоверения фильму с Ургантом не поступало

08.05.2024

В Минкультуры заявления о выдаче прокатного удостоверения фильму с Ургантом не поступало
В Министерство культуры России не поступало заявления на выдачу прокатного удостоверения для фильма Николая Солодникова «Во сне ты горько плакал», передает ТАСС.

«В Минкультуры России не поступало заявления на выдачу прокатного удостоверения для данной картины», — цитирует агентство слова представителя ведомства.

Картина «Во сне ты горько плакал» снята по мотивам рассказа Юрия Казакова. Продюсером фильма выступил режиссер Александр Сокуров. Одну из главных ролей в ленте сыграл Иван Ургант.

Ранее ряд СМИ сообщили, что фильму Солодникова якобы не выдали прокатного удостоверения.


Фото: пресс-служба Минкультуры России