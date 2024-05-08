В Минкультуры заявления о выдаче прокатного удостоверения фильму с Ургантом не поступало

Конкурс детского рисунка и сочинений, посвященный 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашист...
Картина «Во сне ты горько плакал» снята по мотивам рассказа Юрия Казакова.
12-страничный документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Речь идет о фильме «Во сне ты горько плакал» Николая Солодникова.
Певец отметил 50-летний юбилей 30 апреля.
Конкурс детского рисунка и сочинений, посвященный 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашист...
Картина «Во сне ты горько плакал» снята по мотивам рассказа Юрия Казакова.
12-страничный документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Речь идет о фильме «Во сне ты горько плакал» Николая Солодникова.
Певец отметил 50-летний юбилей 30 апреля.
Продолжение знаменитой франшизы выйдет спустя семь лет после последнего мультфильма.
Актриса заявила, что у нее с фестивалем «долгая и прекрасная история».
Мэр столицы Сергей Собянин посетил площадку фестиваля 8 мая.
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Ранее появились сообщения о выступлении американского рэпера на свой день рождения, 8 июня.
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В главном здании на улице Ленина гостей ждут танцевальные и художественные мастер-классы, подвижные ...
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08.05.2024