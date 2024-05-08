Российский национальный молодежный симфонический оркестр впервые выступит в Харбине, передает Российский экспортный центр.



Сообщается, что российские и китайские музыканты представят шедевры мировой классики. Оркестр исполнит произведения под управлением дирижера, лауреата всероссийских конкурсов Алексея Рубина. На одной сцене выступят лауреаты первого (1958) и минувшего (2023) Международного конкурса имени П.И. Чайковского.



Гала-концерт пройдет 18 мая в Харбинском концертном зале в рамках второго фестиваля-ярмарки «Сделано в России», организованного Российским экспортным центром.



В программу войдут произведения Чайковского, Стравинского, Прокофьева, Римского-Корсакова, Шостаковича.









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