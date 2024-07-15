Музей-заповедник «Павловск» получил в дар исторические книги из царской библиотеки

Музей-заповедник «Павловск» получил в дар исторические книги из собрания хозяйки дворца императрицы Марии Федоровны, передает пресс-служба учреждения.



Семь томов сочинений госпожи Тансен «Мемуары герцогини де Комминг», а также «Мемуары герцога д’ Обиньи, Маршала Франции с военными и галантными анекдотами» передал в дар музею коллекционер Сергей Мосунов.



По словам коллекционера, издания он приобрел на зарубежных аукционах.



«Особенный интерес для меня представляют книги из библиотек Павла I и Марии Федоровны. Это XVIII век, и таких книг в России осталось немного из-за распродаж 1920-1930-х годов. Известно, что в то время было продано больше всего книг из Павловска. Сегодня с удовольствием передаю книги музею-заповеднику для сохранения наследия нашей страны», — приводит пресс-служба слова Сергея Мосунова.



Главный хранитель Павловского дворца Алексей Гузанов отметил, что книги возвращаются в Библиотеку России и восполнят ее историческое собрание.



«Мы надеемся полностью собрать утраты. Тогда мы сможем обоснованно судить о вкусах и предпочтениях владельцев библиотеки», — сказал главный хранитель.









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