Более 17 тысяч гостей побывали на якутском празднике Ысыах в Коломенском

Якутский национальный праздник Ысыах в «Коломенском» посетили более 17 тысяч человек, передают организаторы мероприятия.



Главный якутский национальный праздник прошел в субботу, 13 июля, в музее-заповеднике «Коломенское». Несмотря на жару, гостями мероприятия стали свыше 17 тысяч человек.



«В череде фестивалей, которых в Москве проходит очень много, якутский Ысыах занимает особое место. Я знаю, что совсем недавно праздник состоялся в Республике Саха (Якутия) и в нем приняло участие более двухсот тысяч человек. Понимаю, что мы не можем конкурировать с республиканским праздником по масштабу, но думаю, что московский праздник не уступает по красоте, по душевности и по гостеприимству», — сказал руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков.



Мэр Москвы Сергей Собянин в своем приветствии к участникам и гостям праздника выразил уверенность, что Ысыах будет способствовать сбережению межнационального мира и согласия в Москве.



В рамках праздника работало более 10 площадок. Программа мероприятия включала множество активностей для взрослых и детей, работала ярмарка изделий народных промыслов, ювелирных украшений, блюд национальной кухни, якутских деликатесов.









Фото: пресс-центр Республики Саха (Якутия) в Москве