Названы исполнители главных ролей предстоящего фэнтези «Руслан и Людмила»

Названы имена актеров, которые сыграют главные роли в предстоящем фэнтези-блокбастере «Руслан и Людмила».



Ими станут Алена Долголенко и Рузиль Минекаев, передает компания «Централ Партнершип».



Режиссером проекта выступит Егор Чичканов. В центре сюжета — история молодых и ярких Руслана и Людмилы, которые знакомятся и проходят сложный путь, прежде чем стать теми героями, которых привыкли представлять.



«Я стараюсь сделать так, чтобы с экрана сквозила жизнь во всех ее проявлениях, чтобы весь этот волшебный сказочный мир Пушкина ожил во всей своей красоте», — рассказал постановщик.



Известно, что съемки пройдут весной 2025 года. В прокат фильм планируется выпустить в 2027 году. Производством картины занимается «Марс Медиа».









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