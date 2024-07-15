Симфонический оркестр Мариинского театра впервые выступит в Абхазии

В Абхазии впервые пройдет выступление Симфонического оркестра Мариинского театра.



Концерт состоится 15 июля в Сухуме, столице Республики Абхазия, передает пресс-служба театра.



Выступление пройдет в рамках XXII Музыкального фестиваля «Хибла Герзмава приглашает...». В нем примут участие солисты оперы Мариинского театра, звезды мировой оперы Ильдар Абдразаков, Сергей Скороходов, обладательница Гран-при XVII Международного конкурса им. П.И. Чайковского Зинаида Царенко, лауреаты Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмавы Вячеслав Васильев и Екатерина Савинкова. За дирижерский пульт встанет Антон Гришанин.



Концерт приурочен к 75-летию со дня рождения второго президента Абхазии Сергея Багапша. В программу войдут арии, дуэты, куплеты, каватины из знаменитых русских, французских и итальянских опер.



Выступление состоится на специально созданной сцене на площади перед зданием Абхазского государственного драматического театра им. С. Чанба.









Фото: Михаил Вильчук/пресс-служба Мариинского театра