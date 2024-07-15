Экс-гендиректор «1-2-3 Production» Иван Голомовзюк создал две кинокомпании

Экс-гендиректор «1-2-3 Production» Иван Голомовзюк создал две кинокомпании

15.07.2024

Бывший генеральный директор «1-2-3 Production» Иван Голомовзюк запускает две новые студии, передает Proficinema.com.

Сообщается, что один из основателей «1-2-3 Production» открыл компании «ИИ Продакшн» и «Гонзо Фильм» для создания контента для онлайн-кинотеатров и телевидения.

По информации газеты «Коммерсантъ», в июле Голомовзюк стал владельцем 80% ООО «ИИ Продакшн», 20% находятся во владении гендиректора ООО Светланы Олейниковой. В апреле Голомовзюк также стал учредителем ООО «Гонзо Фильм» — компании в сфере кинопроизводства.

Студии планируют заниматься производством полнометражных фильмов, документальных проектов, сериалов и реалити-шоу.

В апреле 2024 года стало известно об уходе Ивана Голомовзюка с поста генерального директора «1-2-3 Production». Компанию он возглавлял с 2019 года.


Фото: Pixabay.com