В США умер продюсер и музыкант Стив Альбини

В США скончался рок-музыкант и музыкальный продюсер Стив Альбини.



Музыкант скончался на 62-м году жизни. О кончине Альбини сообщает газета The New York Times со ссылкой на сотрудника студии звукозаписи, принадлежавшей продюсеру.



По словам представителя студии, Альбини скончался в результате сердечного приступа.



Стив Альбини начал музыкальную карьеру в 1982 году в составе группы Big Black. Позже Альбини основал студию звукозаписи Electrical Audio и стал музыкальным продюсером.



Альбини работал с легендарными группами Nirvana, PJ Harvey, Pixies и другими коллективами.









Фото: Pixabay.com