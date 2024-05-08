В США умер продюсер и музыкант Стив Альбини

Проект стартует в «Ночь музеев».
Мероприятие пройдет с 21 мая по 8 июля 2024 года.
Экспозиция, которая продлится в течение трех дней, приурочена к празднованию 79-й годовщины Победы.
Оркестр исполнит произведения под управлением дирижера, лауреата всероссийских конкурсов Алексея Руб...
Выставка откроется 9 мая в музее имени М.П. Крошицкого.
По словам представителя студии музыканта, Альбини скончался в результате сердечного приступа.
Проект стартует в «Ночь музеев».
Мероприятие пройдет с 21 мая по 8 июля 2024 года.
Экспозиция, которая продлится в течение трех дней, приурочена к празднованию 79-й годовщины Победы.
Оркестр исполнит произведения под управлением дирижера, лауреата всероссийских конкурсов Алексея Руб...
Выставка откроется 9 мая в музее имени М.П. Крошицкого.
Специальную праздничную программу представят детские и юношеские духовые оркестры, хоры, хореографич...
Конкурс детского рисунка и сочинений, посвященный 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашист...
Картина «Во сне ты горько плакал» снята по мотивам рассказа Юрия Казакова.
12-страничный документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Речь идет о фильме «Во сне ты горько плакал» Николая Солодникова.
Певец отметил 50-летний юбилей 30 апреля.
Продолжение знаменитой франшизы выйдет спустя семь лет после последнего мультфильма.
Актриса заявила, что у нее с фестивалем «долгая и прекрасная история».
Мэр столицы Сергей Собянин посетил площадку фестиваля 8 мая.
Конкурс пройдет по восьми номинациям, включая «Эстрадный танец», «Народный танец» и другие.
Мероприятие Atlanta Summer West’ival пройдет 8 июня в Лужниках, но без участия Канье Уэста.
Детские школы искусств в восьми регионах России получили оснащение в рамках нацпроекта «Культура».
Ранее появились сообщения о выступлении американского рэпера на свой день рождения, 8 июня.
В программу вошли песни военных лет о местах великих сражений.
08.05.2024