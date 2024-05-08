В США умер продюсер и музыкант Стив Альбини

08.05.2024

В США умер продюсер и музыкант Стив Альбини
В США скончался рок-музыкант и музыкальный продюсер Стив Альбини.

Музыкант скончался на 62-м году жизни. О кончине Альбини сообщает газета The New York Times со ссылкой на сотрудника студии звукозаписи, принадлежавшей продюсеру.

По словам представителя студии, Альбини скончался в результате сердечного приступа.

Стив Альбини начал музыкальную карьеру в 1982 году в составе группы Big Black. Позже Альбини основал студию звукозаписи Electrical Audio и стал музыкальным продюсером.

Альбини работал с легендарными группами Nirvana, PJ Harvey, Pixies и другими коллективами.


Фото: Pixabay.com