На ВДНХ в Москве появятся «Ворота русского севера»





Фото: дирекция 650-летия города Киров

Прототип «Ворот русского севера» украсит клумбу от Кировской области в рамках фестиваля «Будущее в цветах». Мероприятие пройдет с 21 мая по 8 июля 2024 года.В центральной части кировской клумбы будет установлена уменьшенная копия «Ворот русского севера» с резными элементами в традициях русского зодчества.«Ворота русского Севера» — очень точный символ для Кирова. Кировская область — по сути, первый регион ближнего русского севера. Исторически сложилось, вятская земля открывает путь на север России. Уникальная природа, особая кухня, интересный уклад жизни. У нас есть что предложить и показать«, — отметил губернатор Кировской области Александр Соколов.Отмечается, что в год 650-летия Кирова также разрабатывается семейный национальный туристический маршрут «Киров — ворота русского севера». Маршрут пройдет через весь регион с юга на север.В рамках фестиваля «Будущее в цветах» будут презентованы 89 клумб-экспозиций, уникальные флористические арт-объекты из всех регионов России.