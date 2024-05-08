Фестиваль Atlanta Summer Festival сменил название на Atlanta Summer West’ival, сообщили «Культуре» в его пресс-службе. Мероприятие пройдет в июне в Лужниках.





Компания МТС Live решила поддержать фанатов американского рэпера Канье Уэста и сменить название фестиваля. Также поклонникам предоставили промокод на покупку билетов.





«Теперь в его (фестиваля. — Прим. ред.) названии на официальном сайте красуется WEST. Это не только выступления артистов, но еще и особая атмосфера, которую оценят те, кто умеет наслаждаться моментом», — говорится в сообщении.





Фестиваль пройдет 8 июня. Первого числа откроется масштабная площадка для проведения концертов, которая на два месяца станет крупнейшей в Москве видовой платформой под открытым небом и единственной в центре.





Ранее стало известно, что Канье Уэст не выступит в Лужниках. Рэпер заявлял о желании провести концерт в России. В СМИ появились сообщения о выступлении американского исполнителя в день его рождения — 8 июня. Однако это оказалось лишь слухами.









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