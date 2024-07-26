В Крыму стартовал фестиваль «Таврида.АРТ»

В Крыму в пятницу стартовал фестиваль «Таврида.АРТ».



Проект Росмолодежи является самым масштабным культурно-просветительским мероприятием в России, посвященном молодому искусству, сообщили организаторы.



В 2024 году фестиваль проходит под обновленным названием «Фестиваль молодого многонационального искусства». Целью смотра является демонстрация многогранного и колоритного культурного многообразия народов, проживающих в России.



«Через призму молодого искусства участники посмотрят на культурное многообразие народов, проживающих в регионах России. Колоритные традиции и богатое наследие предстанут в новом, современном прочтении», — рассказали организаторы.



Программа фестиваля включает сотни мероприятий — встреч, лекций, шоу, мастер-классов, выступлений звезд эстрады, общественных деятелей, кинопоказы, спектакли.



В число флагманских событий фестиваля вошли выставка-ярмарка «Арт. Молодость», на которой будут представлены работы молодых российских художников, дизайнеров, авторов, производителей аутентичной продукции, владельцев локальных брендов и арт-объектов.



В рамках фестиваля состоится театральный сериал «Сцены русской жизни. Пушкин», куда войдут пять оригинальных серий.









Фото предоставлено организатором