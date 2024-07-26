Концерт Slimus в Новосибирске перенесли на неопределенный срок

Сольный концерт рэпера Slimus (Вадима Мотылева) в Новосибирске не состоится в назначенную дату. Организаторы «ВКонтакте» сообщили, что мероприятие перенесли.





Концерт должен был пройти в субботу, 27 июля. Однако выступление рэпера отложили на неопределенный срок.





Такие меры последовали на фоне обращения главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной в правоохранительные органы. Причиной стали высказывания музыканта против СВО и пропаганда запрещенных веществ. Мизулина сообщала, что узнала о творчестве рэпера от возмущенных екатеринбуржцев.





Организаторы отметили, что разместят пост «ВКонтакте» о концерте, как только появится информация о новой дате. Возврат предлагается оформить на сайте, где поклонники творчества Slimus покупали билеты.





Ранее концерты рэпера отменили в нескольких городах. Так, 22 июля выступление сорвалось в Нижнем Новгороде, а 4 июля – в Екатеринбурге.









Фото: YouTube