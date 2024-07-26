Появились первые кадры сериала «Последний богатырь. Наследие» с Никитой Кологривым

В Сети вышел первый трейлер к сериалу «Последний богатырь». Проект выйдет в 2024 году с подзаголовком «Наследие».





В сериале снялись Никита Кологривый, Виктор Хориняк, Елена Яковлева и Кирилл Зайцев. Исполнители ролей Василисы, Водяного и Кощея, Мила Савицкая, Сергей Бурунов и Константин Лавроненко не появятся в новом сезоне. Съемки сериала начались в июне 2024 года.





Ролик представили «Россия 1» и START. По сюжету главному герою исполнилось 50 лет, у него есть две дочери: старшая богатырь и младшая колдунья. Однако визит колдуна Северина, который предсказывает беду, нарушает спокойствие Белогорья. Для спасения отца и родного королевства младшей дочери приходится отправиться в прошлое, а старшей – сразиться со злом в самом городе.





Роль Соловья-разбойника исполнил Александр Лыков. Татьяна Догилева появится в образе Зеркальца, Юлия Пересильд – молодой Бабы-яги, а Александра Урсуляк – повзрослевшей Василисы. Также зрители увидят Дмитрия Лысенкова, Александра Устюгова и Олега Чугунова.





Режиссером проекта выступит Антон Маслов. По его словам, по бюджету и сложности нет ни одного подобного сериала в России. Сценарий постановщик назвал классным, а проект охарактеризовал как «ядерную смесь».









Фото: YouTube