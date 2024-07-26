В Москве появятся два летних кинотеатра

Два общедоступных кинотеатра под открытым небом появятся в районе Южного порта в столице России. Об этом рассказал главный архитектор Москвы, первый зампред городского комитета по архитектуре и градостроительству Сергей Кузнецов.





Помимо кинопоказов на площадках будут проходить лекции, мастер-классы и концерты. по словам Кузнецова, зрители также увидят фильмы из золотого фонда мирового кинематографа.





«Современные объекты для культурного отдыха и благоустроенная протяженная набережная дополнят разнообразную досуговую инфраструктуру, которую планируют развить в районе Южного порта», — добавил архитектор.





В проекте запланировано создание культурно-досуговой зоны. Так, гости смогут посетить не только кинотеатр, но и театр с музеем под открытым небом. Между ними будет расположена улица с сакурой, которая свяжет прогулочное пространство с набережной, открытым амфитеатром, центром искусства и плавучей сценой на Москве-реке для проведения музыкальных фестивалей.





Другой кинотеатр обустроят в квартале «Level Южнопортовая». Здесь также появится амфитеатр для проведения камерных мероприятий на улице и локации для культурного досуга и отдыха.









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