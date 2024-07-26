Международный фестиваль анимационных фильмов стартовал в Алма-Ате

Во вторник в Алма-Ате стартовал второй Международный фестиваль анимационных фильмов, который продлится до 28 июля. На мероприятии представят 80 мультфильмов из 52 стран, сообщает корреспондент ТАСС с места события.





В конкурсной программе фестиваля заявлены пять работ российских анимационных студий. В числе членов жюри значится Анна Попова, представитель студии «Союзмультфильм», которая также проведет мастер-класс в рамках фестиваля.





Программный директор фестиваля Иван Ардашов отметил важность студенческих работ, подчеркнув, что именно они двигают анимацию вперед. Он добавил, что планируется представить лучшие анимационные проекты из России, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и других стран СНГ, а также из Германии, Канады, Нидерландов, США, Южной Кореи и Японии.





Фестиваль проходит при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества стран СНГ.









Фото: YouTube