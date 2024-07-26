Стали известны даты проведения международной книжной ярмарки в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о проведении 37-й Международной книжной ярмарки в столице. Событие состоится с 4 по 8 сентября.





По словам Собянина, гостей «Экспоцентра» на Краснопресненской набережной ждет насыщенная программа. Дети, школьники, студенты и их сопровождающие смогут бесплатно попасть на ярмарку.





Мэр Москвы уточнил, что в рамках события пройдут презентации книг, встречи с авторами, мастер-классы для детей, международные конгрессы переводчиков художественной литературы и другие мероприятия. В правительстве столицы отметили, часть стендов предоставят на льготных условиях. Претендовать на них могут общественные и бюджетные организации, творческие союзы, фонды, библиотеки, университетские и региональные издательства, литературные журналы и издательства из стран СНГ.









Фото: Александр Авилов / АГН Москва