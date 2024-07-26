Артисты из семи стран примут участие в «Каспийских сезонах» в Астрахани

Артисты из семи стран примут участие в Международном фестивале классического искусства «Каспийские сезоны».



Мероприятие пройдет в Астрахани с 17 августа по 1 сентября.



В программу мероприятия войдут концерты, открытые уроки, премьера оперы А.С. Даргомыжского «Русалочка». Представление пройдет в Астраханском кремле, сообщает пресс-служба министерства культуры Астраханской области.



«„Каспийские сезоны“ — это своеобразный талисман дружбы, сохраняющий культурное наследие и способствующий укреплению межнациональных отношений, доверия и взаимопонимания между народами. На масштабный праздник в Астрахань съедутся ведущие артисты России, Азербайджана, Туркменистана, Ирана, Казахстана. Подарком для слушателей станут выступления солистов, творческих коллективов из Узбекистана и Беларуси», — говорится в сообщении.



На открытии фестиваля, которое пройдет 17 августа на соборной площади Астраханского кремля, выступят симфонический оркестр Прикаспийских государств под руководством народного артиста Кабардино-Балкарии Михаила Голикова, заслуженная артистка России Агунда Кулаева, народная артистка Азербайджана Динара Алиева, солист Гамбургской государственной оперы, приглашенный солист Большого театра России Довлет Нургельдыев (Туркменистан), заслуженный деятель Республики Казахстан Талгат Мусабаев и другие артисты.



В рамках фестиваля в течение нескольких дней в Астрахани будут проходить различные концерты, открытые уроки, пройдет фотовыставка.



В завершение фестиваля состоится выступление народной артистки России, примы-балерины Большого театра и миланского театра «Ла Скала» Светланы Захаровой.









Фото: Министерство культуры Астраханской области