В Крыму на выставке «Арт.Молодость» представили работы 70 современных художников

Работы 70 современных художников из разных российских регионов представили на выставке «Арт.Молодость» в Крыму. Экспозиция развернулась в рамках фестиваля молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ» в Судаке.





По данным ТАСС, всего на выставке представлено порядка 140 картин. В 2024 году фестиваль проходит с 26 по 28 июля. Цель мероприятия – показать многогранное и колоритное культурное разнообразие народов, живущих в России.





Выставка будет работать два дня, в течение всего фестиваля. Руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин уточнил, что желающие могут приобрести картины, которые им понравились. Один из мотивов – исследование отечественного наследия, видение культуры в современных тенденциях.





Авторами картины стали художники из ДНР и ЛНР, Краснодарского края, Москвы, республик Мордовия и Марий Эл, Крыма Санкт-Петербурга, Новосибирской, Курской и Кировской областей. Направление развития выставки – расширение географии участников.









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