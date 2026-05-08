В Сергиевом Посаде открылась выставка работ Сергея Андрияки
В Сергиево-Посадском музее-заповеднике открылась выставка «Дыхание красоты», подготовленная совместно с Академией акварели и изящных искусств Сергея Андрияки.
Экспозицию составили 70 произведений мастера в жанрах пейзажа, натюрморта и интерьера.
Организаторы отметили, что особый интерес вызывают акварели художника, созданные в конце 80-х — 90-х годах прошлого века.
Среди представленных картин — запечатленные автором природа и архитектурные памятники Москвы, Калуги и древнего Изборска, монастырские стены Костромы, весенние улочки Суздаля, а также другие работы Сергея Андрияки.
Фото: пресс-служба Минкультуры России