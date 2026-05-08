В Белгороде исполнили «Ленинградскую» симфонию Шостаковича

Концерт, приуроченный к годовщине Великой Победы, стал доброй традицией, отметили организаторы.





Фото: пресс-служба минкультуры Белгородской области

За пульт Симфонического оркестра филармонии встал лауреат I премии Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров имени С. В. Рахманинова Олег Худяков. Маэстро впервые сотрудничает с филармонией, сообщили в пресс-службе регионального министерства культуры.Мероприятие состоялось в рамках программы Министерства культуры РФ «Всероссийские филармонические сезоны».На сцену также вышла заслуженная артистка России Ирина Драпкина: она прочла стихотворение «Баллада о музыке», написанное поэтом-блокадником Юрием Вороновым.