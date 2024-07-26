Индия и США подписали соглашение о репатриации культурных ценностей

Соглашение подписано в кулуарах 46-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.
Монумент возведен на Адмиралтейской площади города.
Мероприятие пройдет в Астрахани с 17 августа по 1 сентября.
В 2024 году фестиваль проходит под обновленным названием «Фестиваль молодого многонационального иску...
Мероприятие пройдет 3-4 августа на территории ленд-парка «Тужи».
Соглашение подписано в кулуарах 46-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.
Монумент возведен на Адмиралтейской площади города.
Мероприятие пройдет в Астрахани с 17 августа по 1 сентября.
В 2024 году фестиваль проходит под обновленным названием «Фестиваль молодого многонационального иску...
Мероприятие пройдет 3-4 августа на территории ленд-парка «Тужи».
Проект расскажет о буднях Общественно Полезной Группировки.
Проект запущен Министерством культуры России и фондом «Защитники Отечества».
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Биляна Живкович провела две встречи, где презентовала свою книгу и пообщалась с северянами.
Последние эпизоды знаменитого проекта посмотрели 55 миллионов зрителей.
Проект стал режиссерским дебютом для Ивана Добронравова.
26.07.2024