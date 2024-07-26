Индия и США подписали соглашение о репатриации культурных ценностей

26.07.2024

Индия и США подписали соглашение о репатриации культурных ценностей
Индия и США подписали Соглашение о культурных ценностях.

Документ предполагает упрощенный возврат индийской стороне вывезенных из южноазиатской республики объектов наследия, передает ТАСС.

По словам официального представителя МИД Индии Рандхира Джайсвала, соглашение предусматривает репатриацию наследия Индии, углубление культурных связей. Соглашение подписано в кулуарах 46-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.

Документ значительно упростит процесс возврата украденных из страны предметов старины.


Фото: Pixabay.com