Севастопольский театр опроверг обвинения композитора из США в нарушении авторских прав

Севастопольский государственный театр оперы и балета прокомментировал ситуацию с использованием музыкального произведения американского композитора Филипа Гласса в своем новом балете «Грозовой перевал», который основан на романе Эмили Бронте. Премьера постановки состоится 29 июля в рамках VIII Фестиваля оперы и балета, сообщили в пресс-службе театра.





Ранее Гласс в своем обращении на платформах социальных сетей заявил о том, что его музыка используется в спектакле без соответствующего разрешения. Также композитор выразил недовольство, подчеркнув, что никто не обращался к нему с запросом на использование его имени в рекламных материалах балета, передает ТАСС.





В ответ на сообщения Гласса представители театра подчеркнули, что организация действует в полном соответствии с российским законодательством и исключает возможность незаконного использования чьих-либо авторских прав.





Балет «Грозовой перевал» объединит в музыкальном оформлении произведения известных композиторов XIX и XX веков, включая Филипа Гласса и Хильдура Гуднадоуттира, а также ирландские народные песни. Кроме того, специально для этой премьеры музыку написала Татьяна Шатковская, лауреат международных конкурсов.









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