В Воронеже открыли памятник первому епископу Воронежскому Митрофану.



Монумент возведен на Адмиралтейской площади города.



«Памятник святителю Митрофану Воронежскому — один из ярких символов летописи России. Его сегодня торжественно открыли на Адмиралтейской площади Воронежа. Уверен, скульптура станет очередной точкой притяжения горожан и гостей города», — сообщил в Telegram губернатор региона Александр Гусев.



Автором проекта стал скульптор из Москвы Ирина Макарова. Средства на создание памятника переводили не только меценаты, но и неравнодушные жители Воронежа.



«Особое спасибо нашим белорусским друзьям и деловым партнерам, которые внесли существенный вклад в создание памятника», — написал глава региона.









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