В Петрозаводске открылся музей современного искусства «Лисьи огни»

Арт-пространство «Лисьи огни» открылось в Петрозаводске на берегу Онежского озера. Создатели площадки также называют ее музеем современного искусства.





Платформа призвана помочь молодым авторам и творческим объединениям познакомить жителей и гостей Петрозаводска с современной культурой, скульптурой и живописью республики.





«Новые выставочные площадки открываются очень редко в Карелии, особенно в таком масштабе. В перспективе арт-пространство «Лисьи огни» может стать самой крупной выставочной площадью в республике», — заявил глава Творческого союза художников Карелии Александр Акулов.





По его словам, открытие музея стало важным событием для Петрозаводска, Карелии и творческого сообщества в целом.





Куратор выставки Ольга Дожидаева добавила, что в республике нет выставочных площадок, которые специализируются на современном искусстве. «Лисьи огни» стали первым проектом такого формата.









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