Новая киностудия в Крыму начнет снимать фильмы уже в этом году

В рамках фестиваля молодого многонационального искусства «Таврида. АРТ» состоится торжественное открытие первой очереди крупнейшего на юге России центра кинопроизводства «Юг. Кино». Руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин сообщил журналистам, что уже в этом году на новой площадке начнутся съемки двух сериалов.





Першин рассказал о первом этапе реализации проекта, который включает павильонный комплекс площадью 4000 квадратных метров, готовый к работе. Он добавил, что уже имеются договоренности с несколькими производственными компаниями о съемках как минимум двух сериалов на новой площадке до конца года.





Першин также отметил, что строительство «Юг. Кино» продолжится, и в планах — создание уникальных объектов для российской киноиндустрии. Руководитель арт-кластера подчеркнул необходимость мощного центра кинопроизводства на юге России.





Першин поделился мечтой о создании парка натурных съемок и бассейна на уровне моря, чего в стране пока нет. Кроме того, арт-кластер планирует развивать кинокараваны, которые будут курсировать по всему южному региону России.









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