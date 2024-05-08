Активист Бородин: Минкультуры не выдало прокатное удостоверение фильму с Ургантом

08.05.2024
Минкультуры России не выдало прокатное удостоверению фильму «Во сне ты горько плакал» режиссера Николая Солодникова. Об этом активист Виталий Бородин сообщил в Telegram-канале.
Общественник поделился итогами рассмотрения его жалобы в Минкультуры России. Активист требовал не выдавать прокатное удостоверение фильму. Главную роль в картине Солодникова исполнил Иван Ургант.
«На данный фильм прокатное удостоверение не выдавалось, соответственно в России этот фильм показывать не будут», — написал Бородин.
Активист уточнил, что в Москве прошел закрытый показ фильма. Однако Бородин намерен дальше добиваться на демонстрацию картины в российских кинотеатрах.
Фото: Pixabay.com