В «Тарханах» начала работу выставка о Лермонтове и его экранизациях

В музее-заповеднике «Тарханы» стартовала выставка «Смело верь тому, что вечно», приуроченная к 210-летию Михаила Лермонтова. Организаторами выступили сотрудники Лермонтовского музея в сотрудничестве с Государственным центральным музеем кино, сообщает «Российская газета».





Экспозиция рассказывает о жизни Михаила Лермонтова и экранизациях его произведений. В ней представлено собрание костюмов, декораций, эскизов, фотографий, плакатов и рисунков из фондов двух музеев.





Куратор выставки Станислав Луговой, сотрудник Музея кино, поблагодарил «Тарханы» за сотрудничество и подчеркнул, что новая экспозиция демонстрирует, как менялось представление о Лермонтове и его экранизациях за почти век существования кино. Он отметил, что выставка дает уникальную возможность заглянуть в процесс создания искусства, обычно скрытый от зрителя.





Это первая совместная работа Московского центрального музея кино и «Тархан».





Выставка будет открыта до 18 августа.









Фото: скриншот Youtube