Театр на Таганке готовит более 10 премьер

Театр на Таганке планирует представить более 10 премьер в 61-м театральном сезоне. Как ожидается, репертуар пополнят также постановки по русской классике — произведениям Александра Пушкина, Михаила Лермонтова и Льва Толстого, сообщает ТАСС.





Первая премьера сезона назначена на август на Сцене на Факельном. Режиссер Анна Закусова представит музыкальный спектакль «Желтая стрела» по повести Виктора Пелевина. Также на этой сцене зрители увидят «Сказку о потерянном времени» по произведению Евгения Шварца в постановке Александра Карпушина.





Осенью на Малой сцене будет представлена постановка Александра Карпушина «Чужой ребенок» по пьесе Василия Шкваркина. Среди других премьер — «Пиноккио» по сказке Карло Коллоди в постановке Ярослава Жевнерова, «Эшелон» по пьесе Михаила Рощина в постановке Дениса Парамонова и «Катарсис, или Крах всего святого» по пьесе Дмитрия Пригова режиссера Александра Золотовицкого.





На Основной сцене планируется четыре премьеры: «Пиковая дама» по повести Пушкина в постановке Дениса Азарова, камерный мюзикл «Превращение» по повести Франца Кафки режиссера Андрея Гончарова, спектакль «Рыжий» по пьесе Владимира Антипова в постановке Эдгара Закаряна и «Гамлет» по пьесе Шекспира, поставленный Муратом Абулкатиновым.





Новая сцена представит постановку Георгия Суркова «Дар» по пьесе Рината Ташимова, «Анну Каренину» по роману Льва Толстого в постановке Александра Карпушина и «Маскарад» по пьесе Михаила Лермонтова в постановке Дениса Азарова.





«Прошедший сезон был очень плодотворным, очень ярким, очень разнообразным, очень интересным. Я думаю, что мы не будем все-таки гнаться за количеством в этом сезоне, в лучшем случае — только за качеством», — сказала директор театра Ирина Апексимова.









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