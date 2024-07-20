Юлия Чичерина выступила перед участниками СВО

Российская артистка Юлия Чичерина под аккомпанемент Ансамбля песни и пляски Центрального военного округа выступила перед участниками специальной военной операции, сообщает «Российская газета».





Концерт состоялся в зоне СВО, где Чичерина исполнила несколько композиций на стихи Александра Проханова, а также представила свои новые песни, посвященные народу Донбасса.





«Сегодня прекрасный день, прекрасный концерт. Рада вновь встретиться с вами. Только с ансамблем Центрального военного округа я так шумно играю, и мне это нравится», — сказала певица.





После концерта многие военные выстроились в очередь за автографами, некоторые из них получили подпись Чичериной прямо на своих шевронах.









Фото: скриншот Youtube