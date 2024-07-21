В Норильске установили стелу «Город трудовой доблести»

21.07.2024
В Норильске состоялась церемония открытия стелы «Город трудовой доблести». Монумент возведен Российским военно-историческим обществом, сообщает «Российская газета».
Монумент весом более 20 тонн символизирует героическое прошлое города.
В своем выступлении помощник президента России и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский отметил, что, несмотря на молодость Норильска по историческим меркам, город имеет насыщенную и героическую биографию.
«В годы Великой Отечественной войны ценой максимального напряжения сил, в тяжелейших климатических условиях предприятия продолжали бесперебойно выпускать военную и гражданскую продукцию, что стало важным вкладом в Победу советского народа над фашизмом», — подчеркнул Мединский.
По словам замначальника управления президента РФ по общественным проектам, заместителя председателя Николая Овсиенко, стела по своим масштабам, по своим инженерным решениям уникальна, это ультрасовременный монумент, уникальное сочетание архитектуры и мультимедиа. Ее строили в течение полутора лет в суровых климатических условиях.
Фото: скриншот Youtube