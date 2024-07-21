Традиционный фестиваль «Гуляй, город» пройдет в Чехове

Монумент весом более 20 тонн символизирует героическое прошлое города.
Петербуржцы впервые увидели ее в 1893 году в исполнении французской труппы.
Выставка будет открыта до 18 августа.
Организаторами конкурса являются Чувашский национальный музей, фонд развития музея «Прокопий» и Союз...
Репертуар пополнят постановки по русской классике — произведения Александра Пушкина, Михаила Лермонт...
Монумент весом более 20 тонн символизирует героическое прошлое города.
Петербуржцы впервые увидели ее в 1893 году в исполнении французской труппы.
Выставка будет открыта до 18 августа.
Организаторами конкурса являются Чувашский национальный музей, фонд развития музея «Прокопий» и Союз...
Репертуар пополнят постановки по русской классике — произведения Александра Пушкина, Михаила Лермонт...
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21.07.2024