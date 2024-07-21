Традиционный фестиваль «Гуляй, город» пройдет в Чехове

27 июля в селе Молоди городского округа Чехов состоится ежегодный фестиваль «Гуляй, город», посвященный исторической битве при Молодях. В программе запланированы военно-историческая реконструкция, народные русские игры и ремесленные мастер-классы, сообщает РИА Новости.





Также в программе заявлены выступления подмосковных творческих коллективов и концерт известных фолк-групп, русские народные игры и забавы для всей семьи, мастер-классы по различным ремеслам.





Фестиваль «Гуляй, город» проводится в Чехове с 2009 года и в 2022 году получил федеральный статус благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.









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