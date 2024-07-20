Всероссийский конкурс вышивальщиц пройдет в Чувашии

В Чувашии начался прием работ на всероссийский конкурс среди профессиональных вышивальщиц «Живи, узор чувашский». Это мероприятие, ранее проводившееся на уровне республики, в 2024 году получило всероссийский статус, сообщает ТАСС.





Организаторами конкурса являются Чувашский национальный музей, фонд развития музея «Прокопий» и Союз женщин Чувашии.





Глава минкультуры Чувашии Светлана Каликова отметила, что чувашская вышивка и ее значимость в культурном наследии вдохновили на такие масштабные проекты, как «Вышитая карта России» и фестиваль «Вышитая Россия».





Тема проекта в 2024 году — «Мое приданое». Участникам предлагают создать отдельные предметы или комплекс вещей, которые традиционно входили в приданое невесты. Важно, чтобы работы были выполнены на натуральных тканях и нитях и ранее нигде не выставлялись.





Прием заявок на конкурс продлится до 4 ноября. Награждение победителей состоится 26 ноября в День чувашской вышивки.









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