В Гатчине покажут оперу «Самсон и Далила»

21.07.2024
Опера «Самсон и Далила» Камиля Сен-Санса будет показана в Гатчине, которая примет проходящий в Петербурге фестиваль «Опера — всем». Постановка состоится под открытым небом на плацу перед Гатчинским дворцом, сообщает ТАСС.
Арт-директор фестиваля Виктор Высоцкий рассказал, что режиссер Георгий Исаакян перенес действие оперы на арену римского амфитеатра, связав библейскую историю с ранними христианскими мучениками.
С такой режиссерской концепцией связана сценография художника-постановщика Юлии Гольцовой. В декорациях использованы элементы архитектуры Древнего Рима — амфитеатр, колонны, каменная кладка, что в свою очередь будет перекликаться с фасадом Гатчинского дворца.
В главных ролях выступят солистка Михайловского театра Олеся Петрова и солист Мариинского театра Сергей Семишкур. Также в спектакле примет участие Артем Савченко, финалист I Международного конкурса молодых оперных исполнителей имени Федора Шаляпина.
Музыкальное сопровождение обеспечит оркестр «Северная симфония» под управлением Фабио Мастранджело, а хоровую поддержку — Хоровая коллегия Санкт-Петербурга.
Опера «Самсон и Далила», над которой композитор работал десять лет, — самая известная из 12 опер Сен-Санса, привлекающая богатством мелодического материала и масштабностью хоровых сцен.
Петербуржцы впервые увидели ее в 1893 году в исполнении французской труппы.
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